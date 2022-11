Sneeuwman van liefdadigheidsevent ‘Wakken Smelt’ zondagochtend gestolen

Op de markt van Wakken, deelgemeente van Dentergem, prijkte al een tijdje een opblaasbare sneeuwman van 2,4 meter hoog. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd de sneeuwman gestolen. De pop diende als promotiemateriaal voor het liefdadigheidsevenement Wakken Smelt.

Goede doelen

“Volgens de reacties die we reeds massaal binnenkregen stond onze sneeuwman om 4 uur ‘s ochtends nog op zijn plek. De diefstal moet dus zondagochtend gebeurd zijn”, aldus gemeenteraadslid Aniek Van de Velde, één van de organisatoren van Wakken Smelt. Het evenement is een samenwerking van lokale verenigingen, door onder meer een markt, wandeling en andere activiteiten te organiseren wordt geld ingezameld voor drie goede doelen: Buitengewoon Onderwijs Dentergem, Acres of Hope (scholen bouwen in Liberia) en vzw Raise Out (time-out voor jongeren).

Vrijwilligers teleurgesteld

© Wakken Smelt

Dat iemand zich het prominentste promotiemateriaal van dit event toe-eigent kan op weinig begrip rekenen bij de organisatie en de inwoners van Wakken. “We hopen dat het om een kwajongensstreek gaat en we de sneeuwman alsnog terugkrijgen. De kost om een nieuwe aan te kopen is nu niet zo extreem, maar elke cent die we moeten uitgeven is geld dat we niet kunnen doneren aan de goede doelen. Aan de reacties op sociale media zien we dat de bevolking enorm verontwaardigd is, iedereen weet hoeveel vrijwilligers zich wekenlang belangeloos inzetten voor Wakken Smelt”, klinkt het.

De sneeuwman stond op een aanhangwagen op het marktplein en was verbonden met een batterij. De daders hebben de opblaaspop losgekoppeld van de batterij en zo meegenomen. Aniek hoopt nog steeds dat de sneeuwman wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke plekje.