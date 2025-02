Sluwe diefstal BMW in Knokke-Heist levert leden dievenbende fikse celstraf op: “Wellicht zijn ze het slachtoffer gevolgd”

Vier Roemenen hebben voor de Brugse strafrechtbank tot vier jaar cel gekregen, de helft met uitstel, voor de diefstal van een BMW 730. De beklaagden gingen sluw te werk.

De BMW stond op 31 mei vorig jaar geparkeerd in de Smedenstraat in Knokke. Toen de eigenaar ’s avond terugkeerde, bleek het voertuig verdwenen. Camerabeelden wezen uit dat een Land Rover met Roemeense nummerplaat bij het voertuig gestopt was. De inzittenden waren op de BMW afgestapt en een van hen was aan het stuur gaan zitten. Vervolgens reden de beide voertuigen samen richting binnenland.

Niet veel later kon de politie de voertuigen met daarin de vier beklaagden onderscheppen in de provincie Luik. Uit de BMW-app op de smartphone van Marius S. (38) bleek dat hij over het adres van het slachtoffer beschikte. “Wellicht waren ze hem gevolgd”, stelde procureur Mike Vanneste. “Bovendien stond die BMW ooit op de naam van zijn partner.” Ook de moeder van medebeklaagde Costin-Teo I. (23) was ooit eigenaar van de wagen. “Zodoende beschikten ze nog over een reservesleutel”, aldus Vanneste.

Marius S. en Costin-Teo I. kregen als spilfiguren vier jaar cel, de helft met uitstel. “Zij zijn gekend bij het Duitse gerecht en kwamen speciaal naar België om feiten te plegen”, aldus de procureur. Marius S. gaf enkel toe dat hij mensen naar Knokke voerde, maar had naar eigen zeggen niets met de diefstal te maken. Marius-Robert S. (37) en Valentin-Narcis D. (28) kregen elk 37 maanden cel, waarvan een jaar effectief. De beide mannen hadden naar eigen zeggen niets met diefstal te maken. Marius-Robert S. beweerde dat hem 300 euro beloofd was om een auto op te pikken in België. (AFr)