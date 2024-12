Slotenmaker bestolen door veelpleger (45) van wie hij deur herstelde

“Ongelofelijk toch, je komt iemand helpen en dan besteelt die je.” Terwijl slotenmaker Ludo Titeca de deur van F.D. (45) uit Ieper aan het herstellen was, kon diezelfde klant het niet laten om wat buit te maken. De rechter in Ieper stuurt de dief nu een tijdje naar de gevangenis.

Aan zijn proefstuk was F.D. (45) uit Ieper hoegenaamd niet, toen hij op een avond in december vorig jaar de slotenmaker bestal die zijn deur kwam herstellen. “Ik kreeg een telefoontje van die man met de vraag of ik zijn slot wou herstellen”, aldus Ludo Titeca, een slotenmaker uit Ieper. “Die man had zich blijkbaar buitengesloten in zijn huis en zijn Poolse huisgenoot had de sleutel mee. Op het moment dat ik daar aan het werk was, zag ik die bewoner een paar keer van boven naar beneden lopen, maar ik had geen idee dat hij ondertussen spullen uit mijn bestelwagen aan het stelen was.”

Het slachtoffer had pas later in de gaten dat er onder meer een freesmachine was verdwenen. “Toevallig had ik twee keer zes flesjes Duvel in mijn bestelwagen staan en plots viel het mij op dat er een pakje was verdwenen. Toen ik wat dichterbij ging kijken, merkte ik dat er ook materiaal was verdwenen. Mijn vermoeden ging uit naar iemand, maar het bleek uiteindelijk F.D. te zijn die de spullen had gepikt. Ongelofelijk toch, je komt iemand helpen en dan besteelt die je.” Ludo Titeca deed aangifte bij de politie en na onderzoek vond er een huiszoeking plaats bij de verdachte. Met resultaat, want enkele gestolen goederen werden er aangetroffen.

Supermarkten

F.D. verscheen vorige maand niet enkel voor de diefstal van de werktuigen voor de rechter. De man moest zich ook verantwoorden voor het stelen van vier blikken bier in de Aldi op 26 augustus 2023. Toen het personeel de dief aansprak, werd hij verbaal agressief. Opvallend was dat F.D. op dat moment een enkelband droeg. Later werd de man nogmaals betrapt op een diefstal, dit keer van een blik Cara Pils in de Colruyt. De dader gaf de feiten toe, maar zette het toch op een lopen. Op 7 december 2023 was het opnieuw prijs en ging F.D. ervandoor met een elektrische fiets.

Voor de openbare aanklager was de maat vol. Ook het strafverleden van beklaagde spreekt niet in zijn voordeel. Zo heeft hij 30 veroordelingen op de teller, waarvan 15 van de correctionele rechter. “Zelden gezien, een dergelijk strafblad”, zuchtte de rechter. De beklaagde vroeg nog een laatste kans. Volgens de verdediging ligt alcohol aan de oorzaak van alle ellende. “Ik drink niet alle dagen, maar als ik drink, drink ik veel te veel en loopt het uit de hand. Maar ik ben geen slecht mens”, aldus F.D. “Dat kan misschien wel zijn, maar je bent totaal niet te vertrouwen”, reageerde de rechter, die de beklaagde een celstraf van 8 maanden effectief en geldboete van 400 euro oplegde. Gezien het opmerkelijk strafblad was uitstel van straf niet meer mogelijk.

Opmerkelijk: na het proces stapte de beklaagde buiten de rechtszaal naar het slachtoffer, met een bizarre vraag. “Wat is er precies allemaal gestolen bij jou? Ik kijk of ik het nog thuis heb liggen en geef het je terug”, klonk het. Of hij dat ondertussen deed, is niet geweten.