“Slechts twee diefstallen? Misschien moet je er een alias bijnemen: Pinokkio!”

Een Mauritaniër en een Algerijn zonder verblijfspapieren zijn beiden in beroep veroordeeld tot 37 maanden cel voor een reeks diefstallen uit bestelwagens in Oostende. De beklaagden hadden het steevast gemunt op spullen van pakjeskoeriers.

Kort na de zomer van 2020 werd Oostende geteisterd door een golf van diefstallen uit bestelwagens van koeriers. Terwijl die een pakje aan het afgeven waren aan de deur, gingen de daders aan de haal met hun gsm’s, portefeuilles en laptops. Dankzij camerabeelden kon de politie op 2 oktober Youcef B. (36) staande houden. De Mauritaniër had een gestolen gsm op zak en beweerde dat hij die gevonden had op straat. Twee maanden na zijn arrestatie werd ook zijn kompaan Axmar B. (31) geklist. De Algerijn had op 5 oktober ook nog eens solo toegeslagen. In totaal werden in Oostende twaalf koeriers op een gelijkaardige manier beroofd.

Beiden werden in Brugge veroordeeld tot 37 maanden cel. Axmar B. kreeg wel nog zes maanden cel extra voor de solo-roof op 5 oktober. Beiden gingen in beroep om een straf met uitstel te vragen. Youcef B. is geen onbekende voor het Franse en Spaanse gerecht. In totaal bediende hij zich al van drie andere namen. De man –die zichzelf verdedigde- hield vol dat hij slechts betrokken was bij twee diefstallen: een micro en een GSM. “Misschien moet hij er een alias bijnemen: Pinokkio!”, klonk het scherp bij de procureur-generaal. “Was die man niet toevallig opgepakt, er was een ware golf van bestolen koeriers door Oostende getrokken.”

Algerijn Axmar B. bekende wel alle feiten. Hij is in België bekend onder elf aliassen. Nu bekende hij Amar B. te heten. “De politie heeft dat allemaal verkeerd opgeschreven!” Waarop de procureur-generaal opnieuw uit zijn krammen schoot. “Vanuit Frankrijk kom je dus elf keer naar België en elke keer word je opgepakt door de politie en enkel keer vergissen ze zich als ze je naam noteren?” Youcef B. werd opnieuw veroordeeld tot 37 maanden cel. Ook zijn kompaan krijgt 37 maanden cel, de zes maanden extra voor de diefstal waarin hij solo optrad, valt weg. (OSM)