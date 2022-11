Sigarettenpeuken en bierblikjes nekken daders inbraak bij Brugse tandarts

Drie mannen moeten zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor een inbraak bij een tandarts. Ze riskeren tot achttien maanden cel.

Op 4 oktober vorig jaar gingen inbrekers in een Brugse tandartsenpraktijk aan de haal met vier computers, twee camera’s en een beeldje. De daders hadden ook de nacht doorgebracht in het pand. DNA-sporen en vingerafdrukken op achtergebleven sigarettenpeuken en bierblikjes leidden de politie naar de daders. Volgens het parket pleegde Miguel J. (31) de feiten samen met Jeffry D. (26). De twee leerden elkaar kennen in de nachtopvang voor daklozen. Ook Sidney F. (34) zou erbij zijn geweest. De drie mannen liepen in het verleden al meerdere veroordelingen op.

“Hak gezet”

Voor Miguel J. en Jeffry D. vroeg de procureur achttien maanden cel, deels met uitstel. Sidney F. riskeert een jaar effectief. J. en F. stuurden donderdag hun kat naar de rechtbank. D. liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Hij ontkent zijn betrokkenheid met klem. “Hij stelt dat iemand in de nachtopvang hem een hak probeerde te zetten door een peuk met zijn DNA daar te leggen”, aldus meester Kyana Carpels.

De rechtbank doet uitspraak op 15 december. (AFr)