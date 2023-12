Shauni en Bram uit Torhout slachtoffer van inbraak overdag: “Inbreker kende precies zijn weg naar mijn trouwring”

“Dit was een atypische inbraak, dat zei de politie ook. Op klaarlichte dag inbreken en op die manier, dit moet iemand zijn die de weg kende.” Shauni en Bram uit Torhout, beiden 30 en een jaar getrouwd, kregen ongewenste bezoek van een inbreker die met alle huwelijksringen en juwelen van Shauni aan de haal ging. “De emotionele waarde is onvervangbaar.”

Shauni Deknuydt en haar man Bram Vanthournout zijn een jaar getrouwd en wonen samen in de Eugeen Van Oyestraat in Torhout. Hun woning ligt een stuk inwaarts en momenteel is het er buiten een bouwwerf omdat het koppel hun huis aan het uitbreiden is. De woning betreden is moeilijk want je moet weten waar je loopt. En toch kon een inbreker er zijn slag slaan. Op klaarlichte dag.

Alle juwelen gestolen

“En er is wel meer vreemd aan de inbraak”, zeggen Bram en Shauni, die vertelt hoe ze de inbraak opmerkte. “Ik geef les maar normaal nooit op woensdag. Maar op 22 november was het pedagogische studiedag en was ik toch niet thuis. We zijn hier volop aan het verbouwen maar enkel die dag was de aannemer niet aanwezig. Toen ik om 17 uur thuis kwam merkte ik aanvankelijk ook niks op. In de badkamer wou ik een haarbandje uit mijn juwelenkistje halen maar die bleek leeg te zijn. Nadien merkte ik op dat alle juwelen, en mijn horloges uit mijn juwelenkistjes waren gehaald. Die waren wel weer mooi gesloten en ook de kast was dicht. Daarna ontdekte ik dat flesjes shampoo die op de venstertablet aan het buitenraam boven stonden op de grond lagen. De inbreker had een ladder van de bouwwerf gebruikt om tegen het raam te zetten, die open te duwen en zo binnen te raken. Beneden stond een zijdeur open, langs daar was de dief gevlucht.”

Trouwring

Het koppel belde meteen de politie voor een onderzoek. “Ook zij spreken van een atypische inbraak”, zegt het koppel. “Iemand die de weg kende en wist wanneer toe te slaan. We hopen dat het onderzoek dan ook snel duidelijkheid brengt.” De inbreker ging aan de haal met verschillende juwelen, drie horloges en de trouw- en verlovingsring van Shauni. De jonge vrouw had de ringen niet om omdat ze recent bevallen is, en bewaarde de ringen daarom tijdelijk in haar juwelenkistjes. Bram droeg zijn ring wel, die werd niet gestolen.

Emotionele waarde

“De economische waarde is enkele duizenden euro’s, maar de emotionele waarde is veel groter”, zegt Shauni. “De verlovingsring kwam uit Australië en de trouwring had ik nog maar een jaar, sinds we in augustus vorig jaar trouwden. Ik maak me geen illusies: die zie ik nooit meer terug.” Het koppel is ook van plan om in te grijpen. “Dat iemand hier binnen is geweest terwijl we er niet waren is vies. Dat zou nog erger zijn moest iemand terugkomen terwijl we er wel zijn, zeker met ons zes maanden oud zoontje. Daarom zullen we bij de verbouwingen nu ook meteen camera’s plaatsen”, besluiten Bram en Shauni. (JH)