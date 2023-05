‘Schrik van de supermarkten’ krijgt opnieuw een jaar effectieve celstraf na zes diefstallen in Brugge

Een 46-jarige Bruggeling heeft van de rechter een jaar effectieve celstraf gekregen voor zes winkeldiefstallen. Gunther V. is bijzonder hardleers en ging zelfs op dievenpad tijdens het uitvoeren van een werkstraf.

In de loop van 2022 sloeg Gunther V. zes keer toe in Brugge. Bij Stock Americain, Delhaize en Carrefour ging hij aan de haal met onder meer een fietscomputer, een batterij, flessen drank en kledij.

Op zijn proces voor de Brugse strafrechtbank werd V. omschreven als een onverbeterlijke kleptomaan. “Hij pleegde zelfs feiten toen hij nog een werkstraf aan het uitvoeren was”, stelde de procureur.

Gunther V. pleegde de afgelopen jaren talloze diefstallen in supermarkten, bij voorkeur in het Brugse. Dat leverde hem de bijnaam “schrik van de supermarkten” op. Toen hij in mei 2020 voorwaardelijk vrijkwam, moest hij het winkelen zelfs overlaten aan zijn vrouw.

De veertiger liep in totaal al 31 veroordelingen op. Hij kreeg al eens acht jaar cel voor een gewapende overval en werd eind 2017 veroordeeld voor een wilde achtervolging op de E40 waarbij hij snelheden haalde tot 180 kilometer per uur. Zijn tweejarig dochtertje zat toen zonder gordel op de passagierszetel.

Volgens meester Mathieu Langerock kampte V. op het moment van de nieuwe diefstallen met financiële moeilijkheden. Hij vroeg tevergeefs om hem een werkstraf op te leggen. AFr