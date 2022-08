Schorsing dreigt voor scheidsrechter nadat hij portefeuilles steelt van spelers

Een beloftevolle jonge scheidsrechter (23) riskeert een schorsing nadat hij portefeuilles stal van spelers tijdens de wedstrijd tussen KdNS Heule en Aalbeke Sport vorige donderdag. De man was niet aan het fluiten tijdens de wedstrijd. De feiten kwamen pas onlangs aan het licht. Ook de politie is een onderzoek gestart.

Consternatie alom na de wedstrijd tussen KdNS Heule en Aalbeke Sport vorige week donderdag. Een handvol spelers ontdekte dat hun portefeuille werd gestolen. De consternatie werd groter toen men ontdekte wie de diefstal pleegde. Het bleek te gaan om een 23-jarige scheidsrechter uit de regio die fluit in onder meer derde amateurklasse. Hij was zelf niet aan de slag tijdens de wedstrijd.

“Via de camera’s die er hangen konden we afleiden met wie de man allemaal gesproken had. Dankzij de solidariteit van de aanwezigen konden we de identiteit van de dader achterhalen”, zegt Christoph Bertier, voorzitter van Heulse voetbalvereniging. “We hebben hem daarop gecontacteerd, waarna hij bekende. Daarna bezorgde hij de portefeuilles met inhoud weer terug.”

Niet dat de voetbalclub het daarbij laat. Er werd klacht ingediend bij de politie en ook bij de Belgische voetbalbond. Die bevestigt dat er een zaak lopende is, met de man in de hoofdrol. “De zaak is momenteel in behandeling”, bevestigt woordvoerder Pierre Cornez. “Er is daar nog geen beslissing in genomen en er is dus nog geen schorsing. Volledig werd de scheidsrechter dus nog niet op non-actief gezet.”

Domme fout

Ook bij de politie is het onderzoek voorlopig nog lopende. “Er werden na de klacht vier processen-verbaal opgesteld”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). “Een van de slachtoffers die verhoord werden liet ons uiteindelijk weten dat de portefeuilles werden terugbezorgd. De zaak is daarmee niet gesloten. De verdachte zal nog worden verhoord.”

Bij KdNS Heule wachten ze wel nog af hoe de zaak afloopt, ondanks dat de spullen terugbezorgd werden. “De man zal moeten boeten. We hopen dat hij voldoende tot inkeer komt vooraleer hij weer op een voetbalveld staat”, klinkt het. Dat hij aanwezig was op de wedstrijd – ook al moest hij niet optreden – was niet vreemd. “De man kent enkele van onze spelers en is ook een kennis van de arbiter die van dienst was. Zijn aanwezigheid was dan ook allesbehalve abnormaal.”

De jongeman zelf beseft dat hij een domme fout beging. “Ik weet zelf niet wat me bezielde. Ik kwam toe, zag de deuren openstaan en ging naar binnen. Ik heb zoveel spijt van wat er gebeurde”, klinkt het. “Het is een fout die ik voor de rest van mijn leven zal moeten meedragen. Ik ben er nu al voor aan het boeten, geloof me.” (JD)