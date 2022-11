Schietincident na inbraak in Sint-Kruis

Afgelopen nacht werd er in een telecomwinkel op de hoek van de Maalsesteenweg en de Vredestraat in Sint-Kruis, Brugge ingebroken. Dieven sloegen de etalage in de Vredestraat in en gingen aan de haal met telecom materiaal.

Een patrouille van de Brugse politie merkte de inbraak op. In de Toekomststraat zou een wagen aangetroffen zijn en zou het tot een schietincident gekomen zijn. Meer details ontbreken voorlopig nog. De politie heeft de Toekomststraat in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten om het spooronderzoek te doen. De brandweer kwam ter plaatse om de etalage met een mdf plaat te dichten. Straks meer.



