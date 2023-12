“Samenwerking onmiddellijk stopgezet”: malafide koerier aan de haal met minstens 84 pakjes in Brugge

In Brugge kregen de voorbije dagen tientallen mensen een mailtje met de melding dat hun pakje werd afgeleverd door bpost. In realiteit bleek dat niet het geval te zijn. “Ik was letterlijk thuis toen ik de mail kreeg. Maar er was niemand aan de deur”, vertelt een van de benadeelden. Onderzoek wees uit dat een pakjesbezorger met minstens 84 pakjes aan de haal ging, bevestigt Veerle Van Mierlo van bpost. Die zijn nog altijd spoorloos. Maar wat kan je als gedupeerde doen?

Black Friday en sinterklaas zijn nog maar net achter de rug en daar staan de eindejaarsfeesten al voor de deur. Voor bezorgdiensten is het de drukste periode van het jaar. Ook bij bpost is dat het geval. Dus nemen ze extra mensen in dienst om alle pakjes tijdig bezorgd te krijgen. Dat gebeurt in de meeste gevallen via onderaanneming. Zo ook in Brugge, maar ondanks de screening bleek er toch een malafide pakjesbezorger aan de slag te zijn.

84-tal pakjes

“Het klopt dat er vorige week melding is gemaakt”, zegt Veerle Van Mierlo, woordvoerster bij bpost. “Momenteel gaat het om een 84-tal pakjes die verduisterd zijn. We hebben uiteraard meteen de samenwerking met die persoon stopgezet en de politie ingeschakeld. Bij de mensen die zonder resultaat op hun pakje bleven wachten, willen we onze excuses aanbieden.”

Bij de tientallen gedupeerden in Brugge was de werkwijze quasi altijd hetzelfde. “Ik verwachtte een pakje ter waarde van 75 euro”, doet een 31-jarige vrouw haar verhaal. “Ik was op de dag dat het normaal geleverd zou worden gewoon thuis. Om 12.10 uur kreeg ik een mailtje om te zeggen dat mijn pakket was afgeleverd. ‘Huh, ik ben thuis en heb de bel niet gehoord. Hoe kan dat?’, schoot door mijn hoofd. Want er was naar mijn weten helemaal niemand aan de deur geweest. Daarop ging ik navraag doen bij de buren, waar ze evenmin van iets wisten. Daarop begin je als een onnozelaar rond je huis te lopen en alle hoeken en kanten af te zoeken. Maar dat leverde niks op.”

In werkelijkheid was het pakje van de 31-jarige vrouw dan ook helemaal niet afgeleverd, maar ging de pakjesbezorger ermee aan de haal. “Het is zéér uitzonderlijk dat zo’n situatie zoals nu in Brugge voorvalt”, licht Veerle Van Mierlo toe. “We tillen natuurlijk zeer zwaar aan dergelijke feiten. Gedupeerden nemen in dit geval het best contact op met de afzender van het pakje om daar klacht in te dienen. Zij nemen dan contact op met ons. Hoe de zaak voort wordt geregeld, hangt af van pakje tot pakje en afzender tot afzender. Mensen die met vragen zitten, kunnen altijd terecht bij onze klantendienst op het nummer 02 201 23 45.” (MM)