Ruddervoordenaar steelt bijna 3.000 euro van rekening 73-jarige overbuur: zes maanden celstraf

Een 31-jarige Ruddervoordenaar heeft in de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor het bestelen van zijn 73-jarige overbuurman. Met zijn bankkaart haalde hij bijna 3.000 euro van zijn rekening.

Op 21 oktober vorig jaar stapte het slachtoffer naar de politie. Hij verklaarde dat zijn overbuurman, M.D. (31), zijn bankkaart had gestolen en er op twee weken tijd liefst 21 verrichtingen mee had gedaan. Goed voor een totaal bedrag van 2.833 euro. M.D. haalde het geld grotendeels cash af maar gaf het ook uit in de supermarkt en aan tankbeurten. Volgens het slachtoffer kon enkel M.D. de dader zijn omdat hij als enige bij hem over de vloer kwam. De dertiger mocht er immers materialen stockeren.

Maar volgens de verdediging gebeurde alles met toestemming van het slachtoffer. “Hij mocht die kaart gebruiken en kreeg zelfs een briefje met de code mee”, pleitte advocaat Maarten Willaert. “Dat was bijvoorbeeld ook om bier te halen voor hem. Hij mocht er enkel niet mee overdrijven. Volgens mijn cliënt controleert het slachtoffer trouwens wekelijks zijn rekeninguittreksels. Dan is het toch wel vreemd dat hij pas na twee weken aangifte ging doen.” De rechter ging dinsdag evenwel niet mee in dit verhaal. (AFr)