Rondtrekkende Bulgaarse dievenbende krijgt geen mildere straf

Drie Bulgaren die in Frankrijk wonen, zien in beroep hun straffen bevestigd voor een resem inbraken in bestelwagens waaruit ze werkmateriaal stalen.

Eind augustus 2020 sloeg de bende liefst zeven keer toe in Oostende. In vier gevallen bleef het toen bij een poging. Aangetroffen bloed leidde de speurders naar Denis R. (29), een Bulgaar wiens gsm op 30 augustus 2020 werd gelokaliseerd in de badstad. In de nacht van 2 op 3 oktober 2022 liep R. tegen de lamp in Bredene, samen met enkele kompanen. Ze hadden onder meer een schroevendraaier, een luchtdrukpistool en een bivakmuts bij. In de koffer lag werkmateriaal dat kort voordien gestolen was in Bredene.

Het parket kon Denis R. linken aan vijftien inbraken en elf pogingen daartoe. Op amper twee weken tijd sloeg de bende ook toe in Middelkerke, Nieuwpoort, Gent, Beveren, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen. Telkens stond één van hen op de uitkijk, terwijl de anderen hun slag sloegen. Uit de verhoren bleek dat de mannen hun buit in Frankrijk voor een appel en een ei –zo’n 7.000 euro- verkocht hadden. Denis R. kreeg 50 maanden effectief, Dragan M. en Ferdi I. (27), die slechts bij een deel van de feiten betrokken waren, kregen elk 37 maanden effectief. In beroep vroegen ze alle drie een mildere bestraffing.

Allen betuigden ze hun spijt en wilden terug naar vrouw en kinderen in Frankrijk. Eén van hen heeft zijn pasgeboren kind nog nooit gezien. “Ze stalen om te overleven!” Denis R. zijn vrouw is herstellende van borstkanker en is nog zwaar ziek. Ferdi I. betaalt zelfs zijn slachtoffers af aan 20 euro per maand. Maar volgens de procureur-generaal was dit slechts het topje van de ijsberg. Kopstuk Denis R. immers al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Dat hij ook maar in die korte periode weer actief was, gelooft hij niet. “Jullie wilden een goedkoop alternatief zijn voor de Gamma of de Brico, maar dat pakt bij mij niet! Jullie kwamen uit Bulgarije naar Frankrijk die jullie heeft opgevangen en als dank beginnen jullie diefstallen te plegen, terwijl de zelfstandige wakker wordt en merkt dat hij is bestolen en dus niet kan werken!” Het hof vond ook dat de drie niet in aanmerking kwamen voor strafvermindering en bevestigde de straffen van 50 maanden voor Denis R. en de 37 maanden voor de twee anderen. (OSM)