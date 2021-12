Roeselaarse cocktailbar Verne krijgt inbrekers over de vloer net voor Kerstmis: “Spaarvarken met fooi onaangeroerd”

Op vrijdag 24 december, vlak voor kerstavond, ontdekten Henk en Filip van cocktailbar Verne in Roeselare dat ze inbrekers over de vloer hebben gehad. Het moet het werk geweest zijn van professionele dieven want er was niets gebroken en enkel de kassa werd opengebroken en leeggehaald.

“Het is eigenlijk onze vaste medewerker Niels Van Lierop die de inbraak ontdekte. Toen hij vrijdag omstreeks vier uur in de namiddag naar de Verne kwam om zijn spaarvarken met fooien te ledigen, wilde hij enkele munten wisselen in briefjes. Hij opende de kassa waar het startgeld inzat, om die munten te wisselen, maar de kassa bleek leeggeroofd.”

Dat is de eerste keer dat we dit meemaken en hopelijk ook de laatste keer

“Op het eerste gezicht kon je absoluut niets merken van de inbraak. De verandadeur was gewoon dicht, maar nadere controle toonde aan dat het slot op een zeer professionele manier was opengebroken. Na het ongewenste bezoek werd die deur gewoon weer dichtgetrokken. De dief of dieven moeten over de tuinmuur geklommen zijn om via het terras aan de verandadeur te geraken.”

Echte inbraakgolf

“Ze hadden enkel oog voor de kassa. Nadat ze die hadden geleegd, hebben ze die ook weer netjes dichtgedaan. Een iPad die vlak naast de kassa lag, lieten ze onaangeroerd. En ook van het spaarvarken met de tips voor de medewerkers bleven ze dus af. Er zijn ook geen flessen dure drank of andere zaken weg, enkel het geld uit de kassa.

“De diefstal kon eigenlijk de hele dag zijn gebeurd, want ik was uit werken en Henk hield onze zaak Jeanien in de Ooststraat open. Ja, dat voelt vies aan: iemand die in je zaak snuistert, overal aanzit en je geld steelt. Dat is de eerste keer dat we dit meemaken en hopelijk ook de laatste keer. Volgens de politie is er weer een echte inbraakgolf in het Roeselaarse. Onze buren van Creo hebben camerabewaking en zij zullen samen met de politie de beelden bekijken in de hoop dat de dief of dieven erop te zien zijn.”