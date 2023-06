Roemenen stelen verreiker in Zonnebeke, maar sturen kat naar rechtbank

Twee Roemenen moeten zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor het stelen van een verreiker op een bouwwerf in Geluveld. Het duo komt ook in aanmerking voor de diefstal van een gps-toestel. Ze riskeren acht maanden cel.

In de nacht van 8 op 9 maart gingen dieven ervandoor met de verreiker van Marnick Berten. Het werktuig werd op dat moment gebruikt bij werken aan een nieuwbouw in de Waterstraat in Geluveld. Na de diefstal lanceerden de slachtoffers een oproep via sociale media. Daarop kwam reactie van iemand die de verreiker tussen 2.45 uur en 3 uur die nacht had horen passeren. Zo’n verreiker maakt immers een apart geluid. De Manitou werd echter niet meer terug gezien. Op de rechtbank van Ieper vragen de slachtoffers een schadevergoeding van 23.000 euro. “Die mensen hebben een kraan moeten huren om te kunnen verder werken aan de woning, ook dat bracht kosten met zich mee”, aldus hun raadsman.

Gps

De twee daders komen ook in aanmerking voor de diefstal van een gps-toestel ter waarde van zo’n 2.900 euro. Dat gebeurde op 12 februari vorig jaar. Na onderzoek werden twee Roemenen verantwoordelijk gesteld voor de diefstallen. Ze riskeren een celstraf van acht maanden en dat zal bij verstek zijn, want geen van beiden was aanwezig op hun proces.