Roemeense ramkraker vraagt geen extra straf voor reeks overvallen, omdat hij al celstraf in eigen land moet uitzitten

Een 37-jarige Roemeen vecht in beroep de celstraf van vijf jaar aan die hij van de rechter kreeg opgelegd voor zijn aandeel in zeven ramkraken.

In de nacht van 30 op 31 december 2013 pleegde een Roemeense bende met twee wagens een ramkraak op kledingzaak The Fashion Store in Sint-Eloois-Vijve. De gangsters maakten er voor 25.000 euro aan kledij buit. Op 14 juli 2014 sloeg de bende toe bij Media Markt in Roeselare. Met een oude Ford Proton die ze uit een schuur in Heule gestolen hadden, ramden ze een etalage en graaiden voor 300.000 euro smartphones mee. In het najaar van 2014 volgden gelijkaardige feiten bij kledingwinkels in Kuurne en Deinze, Krëfel in Waterloo en Dreamland in Oostende en Doornik. Bij de feiten in Oostende werd dader Gabriël P. (34) werd gefilmd. Hij kon als enige geklist worden. Het gerecht kon nog drie anderen identificeren maar zij bleven spoorloos.

De vier kregen in april 2018 elk vijf jaar effectief. Dader Daniël R. (37) zit momenteel in een Londense gevangenis en tekende beroep aan tegen zijn veroordeling. De advocate van R. vroeg om hem geen celstraf meer op te leggen. “In zijn thuisland kreeg hij in mei 2018 al zes jaar cel voor een gelijkaardige ramkraak in 2015”, verduidelijkte ze. “Mijn cliënt ontkent ook dat hij betrokken was bij de ramkraken in Deinze, Roeselare en Waterloo. Nu heeft hij gebroken met het criminele milieu. Hij heeft drie kinderen en werkt in Londen in de bouw.” Omdat hij straks wordt uitgeleverd aan Roemenië om zijn straf van zes jaar –die volledig zal moeten uitzitten- vraagt zijn advocate dat het hof in Gent hem niet nog eens vijf jaar cel oplegt. “Anders komt hij in totaal op elf jaar cel, terwijl de feiten in Roemenië en België eigenlijk in dezelfde periode plaats vonden.”

De procureur-generaal wijst erop dat dit een professionele bende was, die professioneel werk afleverde. “Dit waren geen prutsers!” Hij vraagt een signaal naar de man toe, maar hij heeft geen bezwaar dat er rekening wordt gehouden met de veroordeling tot zes jaar cel in Roemenië. Uitspraak op 11 oktober. (OSM)