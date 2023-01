Roemeense inbrekersbende die vooral bij apothekers toesloeg staat terecht voor rechter in Ieper

Voor de rechter in Ieper staan 5 Roemenen terecht voor een hele reeks inbraken. De daders sloegen vooral toe in apothekers, maar ook in horecazaken en bij particulieren.

De bende staat terecht voor een reeks van 9 inbraken en 1 inbraakpoging. De dieven werden ontmaskerd na een inbraak in een apotheek in Meulebeke. Daags voor de feiten voerden 2 van de verdachten al een verkenning uit en dat werd geregistreerd op camerabeelden. Later werd hun wagen opgemerkt bij een inbraak in een apotheek in Ieper.

In augustus 2021 merkte een alerte buurbewoner het voertuig opnieuw op. Verder onderzoek linkte de bende aan 6 feiten. Aan het dossier werden nog twee nieuwe inbraken toegevoegd, onder meer één in een café in Lochristi. Daarna werd het wat stil nadat de politie een van de dieven arresteerde. In juni vorig jaar begon de bende echter opnieuw en er vond nog een inbraak plaats in Kortrijk en in een café in Menen.

Roemenië

Het gerecht slaagde er tenslotte in, met behulp van onder meer camerabeelden en telefonieonderzoek, vijf verdachten voor de rechter te brengen. Vier van hen verschenen aangehouden in het beklaagdenbankje, een iemand liet verstek gaan. Een van de beklaagden is een 38-jarige man uit Schaarbeek, een andere man (29) woont in Sint-Joost-ten-Node.

Van de ander verdachten is de huidige woonplaats niet gekend, maar allen zijn het mannen afkomstig uit Roemenië. Hoofdverdachte I.N., die al 2 veroordelingen voor inbraken op zijn naam heeft staan, riskeert nu 3 jaar cel. Voor de 4 andere dieven wordt tussen de 1 en 2 jaar effectief gevorderd. Op de rechtbank kwam een man een schadevergoeding vragen van 6.000 euro voor juwelen die de bende had gestolen. Vonnis op 6 februari.