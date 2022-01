Roemeense gauwdief met indrukwekkend internationaal strafblad wil leven beteren

Een 29-jarige Roemeen riskeert in beroep vijf jaar cel voor een hele reeks diefstallen van telefoons en portefeuilles. Hij liep eerder al 22 veroordelingen op in heel Europa. “Ik heb nog nooit zo’n indrukwekkend internationaal strafblad gezien”, aldus de procureur-generaal.

Walter V. werd op 21 september 2020 betrapt in Brugge toen hij nog maar eens gsm’s en portefeuilles op straat aan het stelen was. Hij was niet aan zijn proefstuk toe want in 2018 werd hij in Gent al eens betrapt voor vier gelijkaardige diefstallen. Daarvoor kreeg hij 18 maanden cel.

In Brugge ging het om veel meer feiten, waaronder liefst 20 gauwdiefstallen in amper drie maanden tijd. Hij kreeg vier jaar cel, maar ging in beroep om een straf met uitstel te vragen. Maar de man torst een indrukwekkend internationaal strafblad met zich mee. Zo liep hij liefst 22 veroordelingen op in heel Europa waaronder in Italië, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Zweden en Spanje.

Van stelen beroep gemaakt

Als minderjarige liep hij ook al vijf veroordelingen op in Italië, ook voor diefstallen. De procureur-generaal keek verwonderd op. “Meneer is van het jaar 1992 en ik heb nog nooit zo’n indrukwekkend internationaal strafblad gezien. Veel landen in Europa schieten er ook niet meer over: Portugal, Nederland, Noorwegen en Finland en misschien Liechtenstein en andere kleine prutsen. Je hebt kleine dieven, grote dieven, megadieven en dan komen kerels als Walter V. die van stelen hun beroep hebben gemaakt!”

Hij vorderde minstens vijf jaar cel in plaats van de vier jaar uitgesproken in Brugge. “Meneer is toe aan een langdurige bezinning. Door u voelen toeristen zich onveilig!” Walter V. beloofde zijn leven te beteren en zich ten dienste te stellen van de kerk. “Ik wil werken en terug naar mijn familie! God is mijn getuige!” Uitspraak op 23 februari. (OSM)