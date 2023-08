Roemeens trio dat aan de haal gaat met roetfilters veroordeeld tot celstraffen

Een Roemeens trio werd door de Brugse strafrechter veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 30 maanden en drie jaar voor het stelen van roetfilters. Het drietal kon dankzij camerabeelden en telefonieonderzoek geïdentificeerd worden en verblijven sindsdien in de gevangenis.

Een autoverhuurder in Anzegem werd op 17 oktober 2022 het slachtoffer van diefstal. Dieven gingen er aan de haal met elf roetfilters. Tijdens de nacht van 14 op 15 november 2022 werd ook een andere autohandelaar in Tielt het slachtoffer van eenzelfde diefstal. Daar werden wel wat meer roetfilters ontvreemd, in totaal zo’n 34 stuks. De verdachten konden wegvluchten via de omheining, maar werden later geklist door de politie dankzij camerabeelden en telefonieonderzoek.

Bekentenis

Dankzij de informatie uit het verder onderzoek kreeg de politie drie verdachten in het vizier: Zabar S. (35), Soficia R. (27) en Codrin S. (20). Zabar S. en Soficia R. bekenden de feiten in Anzegem, maar meenden niet aanwezig te zijn bij de feiten in Tielt. Zij zaten toen, naar eigen zeggen, in Roemenië. Codrin S. gaf zijn aandeel in de beide diefstallen toe. Hij pleegde de feiten naar eigen zeggen in Tielt niet met zijn medebeklaagden, maar met twee andere kompanen. Het verhaal van zijn twee kompanen werd dus bevestigd.

De procureur vroeg eerder voor alle drie dertig maanden effectief. Twee van hen, Soficia R. en Codrin S., kregen nu van de Brugse strafrechter 30 maanden celstraf opgelegd waarvan de helft met uitstel. Zabar S. kreeg dan weer drie jaar celstraf.