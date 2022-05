Roemeen steelt sigaretten in Aldi: “Het was een misverstand”

In de Aldi aan de Albert I-laan in Nieuwpoort werd een Roemeen vrijdagmiddag betrapt op een winkeldiefstal.

De man, die een Roemeens paspoort heeft en in Middelkerke woont, werd in het warenhuis door een medewerker betrapt op het stelen van een pakje sigaretten.

Deze had hij in zijn winkeltas verstopt. “Het gaat om een misverstand want ik wou die nog uithalen en betalen”, sprak de man.

Dat geloofde de winkeluitbater echter niet. De politie werd erbij gehaald en die stelde een pv op. (JH)