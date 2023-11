Rechter geeft veelpleger allerlaatste kans bij 18de veroordeling: “U bewijzen, of vijf jaar cel”

De strafrechter in Veurne sprak een opmerkelijk vonnis uit tegen een 39-jarige man die al voor de 18de keer veroordeeld werd, vaak voor diefstallen met geweld. In plaats van 18 maanden effectief, kreeg I.T. vijf jaar met uitstel. “Het is nu heel simpel. Ofwel bewijst u nu dat u zich wil herpakken, ofwel ga je vijf jaar de cel in”, klonk het.

Op 3 juli werd een politiepatrouille staande gehouden door getuigen in de Zeelaan in Koksijde. Een man had er net bij Vanheule Sport twee paar schoenen gestolen en het op een lopen gezet. “Het politieteam kon I.T. inhalen en arresteren maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot”, sprak de procureur. “De dief verzette zich hevig en na zijn arrestatie werd bij hem nog een gestolen short uit een andere winkel gevonden. Het bleek dat hij bij een vriendin in de buurt verbleef en daar werd nog de buit teruggevonden van diefstallen bij Tommy Hilfiger en enkele andere zaken. Ook de uitbater van de Proxy Delhaize meldde zich dat hij op camerabeelden I.T. erkende als de dief van een fles champagne en voeding.”

I.T. riskeerde bij zijn 18de veroordeling ook 18 maanden cel. De politierechter kwam echter met een heel andere straf aan. “U krijg vijf jaar cel, weliswaar met uitstel. Nu is het simpel. U zegt dat u zich volledig wil herpakken, dus is het aan u. Ofwel bewijst u dat nu, ofwel gaat u bij een volgende misstap vijf jaar de cel in.” De man moet een politieman die gewond raakte ook 531 euro schadevergoeding betalen. (JH)