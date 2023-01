Rechtbank Ieper: Man voor rechter die belbus steelt en pas na dolle achtervolging kon worden gestopt

Uitgerekend tijdens de zaterdagmarkt kaapte een man in een “door cannabis uitgelokte psychose” een bus vanop de stelplaats van De Lijn voor een rit “aan waanzinnige snelheden” door centrum Ieper. Voor de psychische problemen van de man toonde de rechter begrip. “Maar niet voor drugs achter het stuur”, waarschuwde ze. De man riskeert nu een jaar cel met uitstel, verschillende boetes en meerdere maanden rijverbod.

“Op 9 oktober 2021 was het hier even Hollywood aan de IJzer.” Zo begon advocaat Alain Vanryckeghem maandagochtend zijn pleidooi in de zaak van de gekaapte belbus in Ieper.

“De stad stond op stelten, en het was aan de lokale politiemensen om dit op te lossen”, zei Vanryckeghem. Hij stelde zich burgerlijke partij voor een van de inspecteurs, die de bus probeerde tegen te houden met een schot bij de Rijselpoort. Ze had er met een collega een blokkade proberen te maken met hun interventievoertuig bij Fijnbakkerij Bart.

“Plots zagen ze de lijnbus vanuit een bocht aan hoge snelheid recht op zich afkomen. De uitbaatster van de bakkerij getuigde: ‘ik dacht echt dat hij hen zou rammen, pas op het laatste ogenblik draaide hij weg op het voetbad om hen voorbij te steken’. Een van mijn cliënten loste een schot op het motorblok, zag de beklaagde grijnzen en kon nog ternauwernood wegspringen.”

De ‘kaper’ was een man van 35 uit Poperinge. Hij bleek “op weg naar huis”. “Hij was ’s nachts na een avondje stappen op de dool geraakt in Ieper”, pleitte zijn raadsman Michiel Battheu. “Hij rekende op zogenaamde ‘vrienden’ om hem mee naar huis te nemen, maar de auto was zonder hem vertrokken richting Poperinge. Die ochtend bleek er geen trein of bus beschikbaar in het station van Ieper, waarop hij in een toestand van psychose het idee kreeg om zich te begeven naar de stelplaats van De Lijn langs de Haiglaan, waar hij ooit werkte als mecanicien. Hij wist dat de bussen daar niet afgesloten waren. Nadat hij de olie controleerde van een van de bussen, kon hij vertrekken doordat de sleutel op het contact zat.”

“Veel mensen in gevaar”

Volgens de procureur werd hij opgemerkt door medewerkers van De Lijn, maar konden ze hem niet meer tegenhouden. “Hij reed aan waanzinnige snelheden door het centrum en bracht veel mensen in gevaar”, aldus de procureur. Ze vervolgde hem voor gewapende weerspannigheid, omdat hij “probeerde in te rijden op agenten”, en tal van verkeersinbreuken: een rood licht negeren, rijden zonder geldig rijbewijs en onder invloed van cannabis.

Zeker dat laatste nam de procureur hem kwalijk. “De psychose was uitgelokt door het cannabisgebruik. De beklaagde kent door zijn psychisch verleden zeer goed de risico’s van druggebruik.”

De man riskeert nu een celstraf van een jaar met probatieuitstel, verschillende boetes en meerdere maanden rijverbod.

Bipolaire stoornis

“Mijn cliënt heeft spijt en beseft dat hij mensen in gevaar bracht”, aldus Battheu. “Deze man kreeg op 19-jarige leeftijd de diagnose van een bipolaire stoornis en werd verschillende keren opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. Hij neemt medicatie om manische periodes te onderdrukken. Op de donderdag voor de feiten op zaterdag gaf hij zijn medicatie over door ziekte en hij sliep die week weinig door uitstapjes naar Brugge en het Lichtfestival in Gent. De vastgestelde intoxicatie door cannabis kwam van twee joints op woensdag.”

Battheu kon niet akkoord gaan met de gevorderde schadevergoeding van 1.000 euro per agent en vroeg de vrijspraak voor het incident bij de Rijselpoort. “Dat was geen doelbewuste poging tot aanval met geweld, hij wou de politie ontvluchten op weg naar huis. De hoge boetes kan hij niet betalen, want hij staat onder bewind. Een eigen voertuig kan hij zich niet veroorloven.”

Ook de gevorderde schadevergoeding van 2.500 euro door de Lijn, omwille van reputatieschade, wuifde Battheu weg. “Het is de reputatie van mijn cliënt, die voorgoed naar de vaantjes is.”

Vonnis op 20 februari. (TP)