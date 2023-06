Procureur vordert 18 maanden cel voor Libiër (24) die portefeuille steelt van taxichauffeur en uithaalt met schaar

Een 24-jarige man met Libische nationaliteit stond donderdagochtend terecht in de Brugse correctionele rechtbank voor diefstal met geweld. De man stal een portefeuille gevuld met 360 euro cash uit de wagen van een taxichauffeur aan het stationsplein in Oostende. Toen het slachtoffer de man confronteerde, haalde hij een schaar boven.

Het slachtoffer, een taxichauffeur, stond in de nacht van 21 op 22 mei 2023 even te praten met collega’s en keerde daarna terug naar zijn wagen. De taxichauffeur zag hoe zijn achterportier geopend was. Wat bleek? Zijn portefeuille gevuld met 360 euro cash geld bleek spoorloos. Als reflex keek de man om zich heen om te zien of de dader nog in de buurt was. Er was maar één andere persoon aanwezig op het stationsplein, dus die moest volgens het slachtoffer wel de dader zijn.

Confrontatie

Samen met een andere taxichauffeur zette het duo de achtervolging in. Ze spraken de dader aan en wilden de portefeuille met geld terug, maar de man deed alsof zijn neus bloedde. De taxichauffeur confronteerde de man door te zeggen dat hij camerabeelden had, waarop de dader wegvluchtte. Het duo achtervolgde de man waarna het tot een schermutseling kwam. De dader haalde een schaar boven, maar kon uiteindelijk ontsnappen.

Eerdere diefstal

De volgende ochtend, om 7 uur, zag het slachtoffer de dader in kwestie en belde meteen de politie. Zij konden hem uiteindelijk in de boeien slaan en troffen ook een iPhone, autosleutels en AirPods aan. Die voorwerpen konden gelinkt worden aan een eerdere inbraak in een voertuig. De procureur vorderde daarom een gevangenisstraf van 18 maanden. Vonnis op 29 juni. (CC)