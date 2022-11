“Privcacy my ass”: uitbater binnenspeeltuin toont betrapte man bij poging tot “bizarre diefstal” in Ieper

Jan Hosten kon zijn ogen niet geloven toen hij de beelden bekeek van de camera’s rond zijn binnenspeeltuin Conquesta op het Ieperse bedrijventerrein. Drie Fransen probeerden staal te stelen. Opmerkelijk: Jan bekommerde zich hierbij allerminst over privacy en deed geen aangifte bij de politie. Daar had hij zijn redenen voor.

“Op woensdagnamiddag probeerde een Frans trio bij ons staal te stelen … met een kleine Renault”, zo klinkt het verbaasd bij de uitbater van de Ieperse binnenspeeltuin Conquesta en het naburige gebouw van Leicon, waar hij speeltuinen produceert. De drie inzittenden schuwden de risico’s duidelijk niet.

“Op de camerabeelden is te zien hoe ze met hun Frans autootje de parking opreden, rond het gebouw liepen en dan helemaal naar de achterkant van mijn bedrijfsterrein reden. Ze hadden er een hoopje staal gevonden, dat we gebruiken om speeltoestellen aan elkaar te lassen. Tijdens het inladen, werden ze op heterdaad betrapt door mijn medewerkers. Héla, jullie zijn aan het stelen, riepen die, waarop de mannen het beetje staal dat ze al ingeladen opnieuw uit de Renault smeten en wegsnelden.”

“Barre tijden”

“Ja, het zijn barre tijden, en er gebeuren geregeld diefstallen op de industriezone. Maar staal? We hebben het hier niet over koper, hé. Ik denk dat ze hoogstens een hoeveelheid ter waarde van amper 100 euro konden meenemen in dat voertuig. En tóch lopen ze het risico. Ongelooflijk, eigenlijk te zot voor woorden”, vindt Jan.

Opmerkelijk: de ondernemer doet geen aangifte van de poging tot diefstal bij de lokale politie, en daar heeft hij zijn redenen voor. “De politie is al onderbemand en onderbetaald: ik wou hen niet extra belasten met een proces-verbaal en papierwerk dat wellicht toch tot niets zal leiden.”

Wat Jan wel deed: een van de camerabeelden online plaatsen, waarop een van de verdachten en de vluchtauto getoond worden. Zonder de nummerplaat of het gezicht onherkenbaar te maken, maar met de duidelijke hashtag privacymyass (“privacy, mijn gat”, red.).

Recht op privacy?

“Kijk: als je je bij klaarlichte dag op een terrein begeeft met signalisatie van camerabewaking, vind ik dat je jezelf het recht ontneemt op privacy. Ik wou het beeld delen om collega’s en buurtbewoners te waarschuwen voor deze belachelijke poging tot diefstal.”

Het is niet de eerste keer dat Jan geconfronteerd wordt met een diefstal. “Enkele jaren geleden werd het kantoor van mijn binnenspeeltuin geviseerd. Ik heb mijn medewerkers duidelijk ingeprent om bij een confrontatie altijd te gehoorzamen: geef de kassa mee en hang de held niet uit. Het is het niet waard. Na die eerste diefstal belde ik mijn advocaat. Is er eten gestolen, was zijn eerste vraag. Blijkbaar was dat toen schering en inslag. Nu zijn er andere trends, zoals die diefstallen van katalysatoren uit sommige voertuigen.”

De politie van de zone Arro Ieper benadrukt dat een aangifte wél altijd nuttig is en roept op om ook verdachte zaken meteen te melden via 057-23.05.00. “Alle metalen zijn gegeerd”, zegt politiewoordvoerder Glenn Verdru nog. “Bijvoorbeeld op werven en uit bestelwagens wordt vaak bouw- en werkmateriaal ontvreemd.” (TP)