Politiezone Westkust krijgt vier aangiftes van diefstal en vandalisme

Politiezone Westkust kreeg afgelopen weekend vier aangiftes binnen van kleine diefstallen en vandalisme.

Een eerste aangifte kwam binnen vanuit de Colruyt in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort. Daar werd vrijdag om 15.30 uur een 67-jarige man zonder vaste verblijfplaats betrapt op een winkeldiefstal. De man stopte wat tabak weg zonder te betalen. De politie kwam tussenbeide en stelde een pv op.

Kort daarna kwam een aangifte binnen van feiten die eerder gebeurden in de Anemomenlaan in Koksijde. Daar had een bejaarde bewoonster haar venster opengezet om haar kamer te verluchten. Toen ze terug ging kijken bleek vreemd genoeg haar donsdeken gestolen te zijn uit haar slaapkamer.

Krassen in wagen

In de loop van het einde van de week werd ook een diefstal gepleegd in de Duinkerkelaan in De Panne. Daar namen onbekende dieven vanop het terras aan de achterkant van een appartement een volledige loungeset weg.

Het bestond uit een driezit, een tweezit, een voetbank en de kussens. Tot slot liep ook een aangifte van vandalisme binnen. In de Jozen Dequidstraat in De Panne werd een geparkeerde Opel Mokka beschadigd. Vandalen trokken krassen aan de bestuurderskant.

(JH)