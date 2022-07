Politiezone Westkust krijgt verschillende tussenkomsten voor diefstallen en vandalisme

Politiezone Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van criminaliteit aan het begin van de zomer. Daarbij waren toeristen enerzijds slachtoffer en anderzijds dader van feiten. Het was druk voor de politiediensten.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden al twaalf strandcabines beschadigd ter hoogte van het openluchtzwembad in Oostduinkerke. Het slot werd telkens geforceerd en de inboedel werd op het strand gegooid. Rond de cabines lagen ook lege blikken en flessen drank. Voorlopig kwamen nog geen extra feiten aan het licht, al onderzoekt de politie de feiten nog.

Donderdagavond rond 18.30 uur werd een 55-jarige man uit De Panne het slachtoffer van een diefstal. Hij had zijn elektrische step slotvast achtergelaten in een metalen fietsenrek in de Veurnestraat in De Panne, maar een uur later bleek het slot doorgeknipt te zijn en was de step verdwenen.

In de Duinhoekstraat in De Panne pleegden Fransen vrijdagmiddag rond 16 uur dan weer een diefstal in een tabakszaak. Een onbekende man bestelde sigaretten aan de kassa en vroeg nog een ander product. Terwijl de bediende hem even de rug toekeerde, graaide de man de sigaretten mee, spurtte hij de winkel uit en stapte hij in een groene Renault Clio met Franse nummerplaat die een kompaan draaiende had gehouden. Ze vluchtten daarna de grens over en zijn nog spoorloos.

Enkele uren later zorgde een groep Waalse toeristen voor problemen in de Jaak Van Buggenhoutlaan in Koksijde. Rond 21.20 uur hoorde de politie dat vier personen een werftoilet hadden omgeduwd en blauwe vloeistof lekte op het fietspad. Ze konden even verder vier personen aantreffen, maar die ontkenden. Een van hen stelde zich op als leider van het groepje en werd naar het toilet gebracht waar hij herkend werd door de getuigen. Het gezelschap bestond uit een 32-jarige man uit Charleroi, een 35-jarige man uit Charleroi, een 32-jarige man uit Seraing en een 18-jarige vrouw uit Charleroi. Ze kregen allen een pv mee.

In de nacht van vrijdag op zaterdag tot slot werd een toerist uit Wevelgem het slachtoffer van een diefstal op een camping in Nieuwpoort. Twee elektrische fietsen die aan een voortent stonden op te laden, allebei van het merk Veloci, bleken gestolen.

(JH)