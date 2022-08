Politiezone VLAS vestigt aandacht voor opmerkelijke diefstal: “Het gaat om sluwe dieven”

Afgelopen zondag 28 augustus werden in de politiezone VLAS twee dames, die op de openbare weg aan het wandelen waren, het slachtoffer van een diefstal van hun halsketting. Dat laat de politiezone VLAS weten in een persbericht, waarbij ze aandacht willen vestigen op de manier waarop de diefstal gebeurd is.

Eerst voelden beide dames plots een soort vloeistof op hun hoofd. Meteen daarna, uit het niets, kwam een heel hulpvaardige man, die achteraf de dader bleek te zijn, om de vloeistof te helpen verwijderen. Tijdens deze ‘hulpactie’ slaagde de crimineel erin om de halsketting van de dames te stelen.

“We willen onze inwoners en bezoekers waarschuwen voor dergelijke diefstallen”, klinkt het. “Het gaat om sluwe dieven, zowel mannen als vrouwen, die zorgvuldig hun, veelal bejaard, slachtoffer uitkiezen. Ze zorgen ervoor dat ze dicht bij hun slachtoffers kunnen komen en net van dat moment maken ze gebruik om hen te beroven van hun waardevolle juwelen of portefeuille.”

“Dit worden ook ‘knuffeldieven’ genoemd. Bij vorige feiten vroegen ze de weg of stelden ze een andere eenvoudige vraag. Als ‘dank’ gaven de daders dan een knuffel of boden ze goedkope juwelen aan, op die manier geraakten ze dicht bij hun slachtoffer en konden ze juwelen stelen.”