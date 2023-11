Politiezone Vlas roept bewoners op aandachtig te zijn voor inbrekers tijdens donkere maanden na enkele recente feiten

Nu we in de donkerste periode van het jaar zitten, neemt helaas ook het risico op woninginbraken toe. Het is ’s avonds vroeg donker maar toch is er nog veel volk op straat, waardoor verdachte personen en voertuigen minder opvallen. De politiezone Vlas doet een oproep om extra alert te zijn.

Recente feiten

In de avond en nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 november, werd een tiental bewoners van onder meer de Preshoekstraat, Rekkemsestraat en Michel Vandewielestraat in Marke het slachtoffer van inbrekers. “Het gaat om een rondtrekkende dadergroep, die voor heel korte tijd ergens neerstrijkt om in te breken in bepaalde straten of wijken. Even later zijn de daders al terug ver weg, om de dag erna in een heel andere stad of gemeente toe te slaan. Op die manier probeert zo’n dadergroep zo lang mogelijk onder de radar van de politie te blijven.”

Donderdagavond en -nacht was er zo’n rondtrekkende dadergroep actief in Marke. Opvallend was dat de daders bijna telkens via de achterkant van de huizen in de tuin geraakten en via de achterdeur of het schuifraam probeerden in te breken, niettegenstaande het om (rij)huizen ging met een goed omsloten tuin. Vaak kropen ze via de omheining aan de achterzijde of via de buren de tuin binnen. In enkele gevallen geraakten de daders het huis zelfs gewoon binnen via een niet gesloten achterdeur of schuifraam. Wellicht dachten de bewoners dat dit veilig genoeg was omdat hun huis en tuin goed omsloten waren. In andere gevallen werd de achterdeur geforceerd. De daders gingen meestal aan de haal met kleine sommen geld uit handtassen of portefeuilles.