Politiezone Vlas houdt overlastcontroles in parken en pleinen en inbraakgevoelige wijken

Op woensdag 30 november voerden de interventieteams van de PZ Vlas na schooltijd overlastcontroles uit in parken en pleinen en ’s avonds in de omgeving van inbraakgevoelige wijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.

De politieteams controleerden onder meer op deze locaties:

Stationsplein, winkelwandelgebied, shopping K en Ring Shopping Centrum in Kortrijk (in de namiddag en na schooltijd)

Sportpark en Groene Long in Kuurne (in de namiddag en na schooltijd)

Kortrijksestraat in Lendelede (’s avonds)

Rollegemseweg in Rollegem (’s avonds)

Resultaten:

“Met deze preventieve en heel zichtbare acties tegen overlast, diefstallen en inbraken wil PZ VLAS vooral een ontradend effect creëren bij potentiële dieven, of het nu gaat om winkeldiefstal of inbraken in woningen of voertuigen. Iedereen die verdachte zaken ziet in de binnenstad of in zijn woonwijk, kan dit steeds melden via ons lokaal oproepnummer 1701.”