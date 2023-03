Politiezone RIHO bezorgt 49 gestolen fietsen terug aan eigenaars

De politiezone RIHO heeft 49 gestolen fietsen kunnen terugbezorgen aan hun eigenaar. In november vorig jaar vond de politie 90 gestolen exemplaren terug tijdens een grootschalig gerechtelijk onderzoek.

Het flexteam van de politiezone RIHO bouwde de afgelopen jaren heel wat expertise op rond het domein fietsdiefstal. “Tussen 2019 en 2021 konden we 142 diefstallen met een fiets al buit oplossen”, aldus korpschef Curd Neyrinck. In november vorig jaar nam het flexteam interventie van de politiezone 90 gestolen fietsen in beslag. “Dankzij doorgedreven onderzoek kon we een groot aantal gestolen fietsen terug aan de eigenaars bezorgen. Welgeteld 49.”

Om de eigenaar van de gestolen fiets op te sporen rekent de politie op de aangifte. “Op deze manier worden kenmerken zoals het type fiets en het chassisnummer aan een aangifte gelinkt. Als er een match is, contacteren we persoonlijk de eigenaars van de fiets.”

Ondertussen ontving RIHO al personen uit Brussel en Leuven die het heugelijke nieuws kregen dat hun gestolen fiets door de politie werd teruggevonden.