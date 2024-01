Politiezone Grensleie vat dief van elektrische mountainbike bij de kraag in Wevelgem

Een attente interventieploeg van de politiezone Grensleie heeft de diefstal van een elektrische mountainbike ter waarde van 4.000 euro opgelost.

De dader is zondag in de vooravond in de Lauwestraat in Wevelgem opgemerkt. De patrouille vond de man verdacht, onder meer omdat hij zich opvallend gedroeg met een fiets in de hand. Dankzij de alertheid en doortastendheid van de politie werd later vastgesteld dat het om een gestolen elektrische mountainbike ging.

Fietsregistratie

Tijdens zijn verhoor in het politiebureau bekende de man de diefstal. Omdat de dure mountainbike voorzien was van een fietsregistratie kon de eigenaar worden gecontacteerd. De politie benadrukt dat fietsregistratie een effectief middel is om gestolen fietsen te traceren en terug te bezorgen aan de eigenaars.

De politiezone Grensleie blijft zich inzetten voor een veilige leefomgeving en roept de gemeenschap op om samen te werken in de strijd tegen criminaliteit. “Wij moedigen iedereen aan om verdachte situaties onmiddellijk te melden, zodat wij gezamenlijk kunnen bijdragen aan een veiligere samenleving”, aldus de lokale politie.