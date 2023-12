Politiezone Damme/Knokke-Heist boekt succes bij recente inbrakenreeks: meerdere verdachten opgepakt

Zowel op woensdag 6 december als op vrijdag 8 december slaagde de politie er in om meerdere verdachten van een recente inbrakenreeks op te pakken.

Op woensdag 6 december arresteerde de politiezone Brussel-Noord twee verdachten nadat de lokale politie Damme/Knokke-Heist het voertuig van de verdachten liet seinen voor woninginbraken. Na een fouille werd bij een van de verdachten een aantal uurwerken aangetroffen. De verdachten zijn intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter, waarna ze allebei werden aangehouden. Het onderzoek naar hun betrokkenheid bij gelijkaardige of andere feiten loopt nog.

Tweede aanhouding

Twee dagen later, op vrijdag 8 december, hield de lokale politie Damme/Knokke-Heist op de A11 een verdacht voertuig staande waarvan de drie inzittenden het op een vlucht zetten en de naastgelegen velden inliepen. De verdachten kwamen eerder al in beeld naar aanleiding van avondinbraken. Een verdachte werd gearresteerd, de andere verdachte(n) werd na een uitgebreide zoekactie niet gevonden. De gearresteerde verdachte werd voor de onderzoeksrechter voorgeleid en werd vervolgens aangehouden. Ook hier loopt nog een onderzoek naar de betrokkenheid bij gelijkaardige of andere feiten.