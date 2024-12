Politiepatrouille betrapt jongeman (19) op heterdaad bij diefstal in Oostende

Zondag, in de vroege uurtjes, kon de politie van Oostende een jongeman op heterdaad betrappen toen hij een diefstal pleegde. Hij werd opgepakt.

Kort voor 4 uur zag een patrouille in de Kapellestraat hoe een in het zwart geklede man zich probeerde te verstoppen achter de toonbank van een broodjeszaak. “Hij had geld in z’n handen en was net ervoor bezig met het leeghalen van een kassa”, klinkt het in een persbericht. De politie sommeerde de verdachte (19) en kon hem oppakken. De man stelde zich verder meewerkend op.

Later in de ochtend, rond 9.30 uur, liep een melding binnen van een inbraak in een ijssalon in de Ooststraat. “Ook daar werd geld uit de kassa gehaald en voeding genuttigd. Deze diefstal kon aan dezelfde verdachte worden gelinkt”, aldus de politie.

Snelrecht

De politie trof tijdens de controle van de verdachte een ontvreemde gsm aan. Die zou afkomstig zijn van een diefstal eerder in de nacht van zaterdag op zondag. De rechtmatige eigenaar kon intussen worden achterhaald. Na verder onderzoek in samenwerking met parket van West-Vlaanderen zal de verdachte berecht worden via snelrecht. Hij werd eveneens ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.