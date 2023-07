Politiecontrole nekt koperdieven uit Staden

Een duo uit Staden dat inbrak in de voormalige melkerij in Houthulst liep tegen de lamp tijdens een controle van hun voertuig, waar onder meer koper aangetroffen werd. De bestuurder was onder invloed.

In de Houthulstse Zarrendreef liet politiezone Polder dinsdagochtend een voertuig met twee inzittenden aan de kant zetten voor een controle. De bestuurder bleek onder invloed van verdovende middelen, waarop zijn rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van vijftien dagen.

Bij nazicht van het voertuig trof de politie inbrekersmateriaal aan en een buit die bestond uit koperdraad, elektrische bekabeling, zekeringen en elektriciteitskasten. De verdachten zijn twee veertigers uit Staden. De buit bleek afkomstig uit de gebouwen van de voormalige melkerij in de Klerkenstraat. De gebouwen staan er leeg in afwachting van sloopwerken voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. (TP)