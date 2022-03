Politie zoekt verdachten van schilderijdiefstallen in Brugge

In het onderzoek naar de diefstal van twee schilderijen in Brugge hebben politie en parket een opsporingsbericht verspreid. Twee verdachten maakten de schilderijen ‘Contact’ en ‘Confess’ in juli 2021 buit in de galerij van kunstenaar David De Graef.

De daders sloegen op donderdag 15 juli 2021 een eerste keer toe in de galerij aan de Bonifaciusbrug, vlak bij het Groeningemuseum. Op beelden van de bewakingscamera’s is te zien hoe twee mannen om 16.10 uur over het Arentshof richting Bonifaciusbrug wandelen. Ze stappen de galerij van David De Graef binnen en amper twee minuten later staan ze alweer buiten. In een zak hebben ze het schilderij ‘Contact’ meegenomen. Het werk toont een zwangere vrouw en is gemaakt met de airbrushtechniek, waarbij de verf op het doek wordt geblazen met lucht.

Enkele dagen later werd door vermoedelijk dezelfde daders opnieuw een schilderij gestolen. Deze keer ging het om ‘Confess’, eveneens een airbrushschilderij. Beide gestolen werken zijn 2.400 euro waard en zijn 1 meter breed en 70 centimeter hoog.

© BELGA

De eerste verdachte is kaal en lijkt op de camerabeelden drukke gebaren te gebruiken tijdens het praten. Hij droeg een wit T-shirt met korte mouwen, vermoedelijk van het merk Adidas. Zijn kompaan droeg een blauwe pet, een donkere trui of jas en een zwarte rugzak, vermoedelijk van het merk Puma. Na de diefstal was hij in het bezit van een zwartwit geblokte tas, met daarin het gestolen schilderij. Beide verdachten kunnen ook herkend worden aan hun donkere, korte broek en aan hun zwarte schoenen met witte zolen.

Alle informatie over de verdachten of over wat met de schilderijen zou zijn gebeurd, is welkom bij de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800 30 300.