Politie zoekt eigenaars van pak gestolen voorwerpen in ‘t Straatje in Kortrijk

Afgelopen nacht zijn er een pak jassen, smartphones, parfums en brillen gestolen in de horecazaken van de Burgemeester Reynaertstraat, beter bekend als ‘t Straatje. De politiezone Vlas vraagt de gedupeerden om zich te melden. De dader is ondertussen gevat.

De Burgemeester Reynaertstraat of ‘t Straatje aan het Kortrijkse station is al decennialang dé uitgaansbuurt van de stad. In de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 december werden echt veel cafégangers bestolen.

“Onze interventieteams troffen vannacht heel wat zaken aan die gestolen bleken uit of aan de cafés in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk”, legt woordvoerder Thomas Detavernier uit. “De dader werd aan de hand van camerabeelden opgespoord en opgepakt.”

Alle gestolen items bevinden zich ondertussen in het politiecommissariaat en liggen te wachten op hun eigenaar(s).

Gedetailleerde mail sturen

Wie gisteravond of vannacht, tijdens het vieren van het einde van de examens in ‘t Straatje, het slachtoffer werd van de diefstal van zijn jas, parfumflesje, smartphone of bril, kan mailen naar 1701@pzvlas.be. “In de mail geef je best meteen een gedetailleerde beschrijving van wat je kwijt bent”, besluit Thomas Detavernier.”