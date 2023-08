Politie zoekt eigenaar van fiets die tijdens huiszoeking werd teruggevonden

Politiezone Polder (Diksmuide/Kortemark/Houthulst/Koekelare) is op zoek naar de eigenaar van een gestolen fiets. De tweewieler werd afgelopen weekend teruggevonden tijdens een huiszoeking.

De politie hield afgelopen weekend in het kader van een dossier een huiszoeking op aan adres in de zone. Hun oog viel daarbij ook op een fiets in de woning. Het bleek om een mountainbike te gaan van het merk BTwin, model Rockrider, die gestolen was.

De politie zoekt nu de eigenaar. “Die is voor ons bekend omdat de fiets bij ons door de eigenaar niet stond opgegeven als gestolen omdat er geen aangifte werd gedaan”, meld de politie. “Wie de rechtmatige eigenaar van de fiets is kan zich komen aanmelden op het commissariaat in de Sint-Sebastiaanslaan 8 in Diksmuide. (JH)