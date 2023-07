Politie Westkust waarschuwt voor diefstallen van fietsendragers

Politiezone Westkust waarschuwt inwoners en toeristen voor diefstallen van fietsendragers op auto’s. Er werden al meerdere feiten vastgesteld.

De politiezone kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen van diefstallen van fietsendragers in de zone. Het gaat om mobiele dragers die op of aan auto’s gevestigd worden om dienst te doen als vervoersmiddel voor fietsen. De afgelopen dagen werden meerdere van die dragers gestolen. Hoe de dieven te werk gingen en hoe vlot ze de dragers konden verwijderen is niet duidelijk. De politie wil zowel bewoners als toeristen hiervoor waarschuwen. “Het veiligste is om de fietsendrager te demonteren en deze op een veilige plek achter te laten als het voertuig op de openbare weg geparkeerd staat”, meldt de politie. Wie slachtoffer werd, kan altijd aangifte doen bij de politie. (JH)