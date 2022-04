Politie Westkust vraagt waakzaamheid voor inbraakpogingen in appartementsgebouwen

De politie Westkust kreeg zondagochtend om 9.45 uur melding van een poging inbraak in de Albert I-laan te Nieuwpoort in een appartementsgebouw.

Een onbekende had zaterdagnacht geprobeerd om in te breken in een appartementsgebouw via de gemeenschappelijke toegangsdeur. Het slot werd beschadigd maar men slaagde er niet in om het gebouw te betreden.

“De laatste maanden wordt onze zone geteisterd door inbraken in bergingen van appartementsgebouwen”, meldt politiezone Westkust. “Het is niet zeker of deze poging ook kadert in die reeks maar het is wel zo dat de dader van die reeks inbraken steeds het appartement betreedt via de gemeenschappelijke toegangsdeur waarvan het slot opengebroken wordt. Indien verdachte handelingen worden opgemerkt aan de gemeenschappelijke toegangsdeur van appartementsgebouwen, gelieve onmiddellijk de politiediensten te verwittigen.”

“We wijzen eigenaars van appartement erop om steeds verdachte zaken te melden en dat men in elk geval de gemeenschappelijke deur niet opent voor iedereen die zomaar aanbelt zonder te verifiëren wie binnen wil. Het is niet uitgesloten dat men ook hier een weg zocht naar de bergingen om daar hun slag te slaan. Extra beveiliging van de toegangsdeur is een aanrader.” (JH)