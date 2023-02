Politie Westkust start onderzoek naar vier woninginbraken dit weekend in Oostduinkerke

De politie Westkust is een onderzoek gestart naar een reeks van vier inbraken die afgelopen weekend werden vastgesteld in dezelfde wijk in Oostduinkerke. Daarbij werd aanzienlijke schade gemaakt voor een vrij geringe buit.

De eerste melding bij de politie liep binnen zondag tegen de middag en ging over een inbraak in de Irène Bauwenslaan in Oostduinkerke. Daar ging een inbreker vermoedelijk in de voorgaande nachten binnen in een tuinhuis achter de woning. Daar werd de deur met de nodige kracht opengetrokken. Het tuinhuis werd onderzocht en er werd een boormachine en slijpschijf gestolen.

Vervolgens kreeg de politie nog drie meldingen binnen van woninginbraken vlakbij, allemaal op het Henegouwpad. Wanneer de inbraken gebeurden is onduidelijk, maar wellicht dateren ze van tussen vrijdag en zaterdag.

Vaststellingen

In het eerste huis werd een opening gemaakt in het schuifraam waarna het raam volledig barstte. Zo kon de inbreker het huis betreden en kon daar een armband en een kleed stelen. Toen de politie ter plaatse was voor de nodige vaststellingen kwam een andere bewoner uit de straat aangelopen en deelde mee dat er ook bij hem werd geprobeerd om in te breken. Er was schade te zien aan de houten omkadering van de achterdeur, maar die werd niet betreden. Dat was dan wel weer het geval bij de buren van het tweede huis. Die eigenaar was niet aanwezig, maar de politie kon vaststellen dat er ingebroken werd en dat er aanzienlijke schade en wanorde was in de woning. Wat daar gestolen werd, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt alle feiten. (JH)