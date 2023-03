Politie Westkust onderschept gestolen Spaans voertuig dankzij ANPR-camera’s

Dankzij het ANPR-cameranetwerk van politiezone Westkust kon vorige week een gestolen Spaans voertuig onderschept worden. Er werd een verdachte opgepakt die morgen voor de raadkamer verschijnt.

Vorige week woensdag liep bij politiezone Westkust een melding binnen dat een gestolen Spaans voertuig het grondgebied van de zone was binnengereden. “Na de “hit” werden onze ploegen aangestuurd om het voertuig en de inzittenden te vinden”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Even later werd het voertuig aangetroffen. Van de bestuurder ontbrak elk spoor. Het getrainde oog van ons team zag even verderop een man die wat doelloos leek rond te wandelen. Onze ploeg vroeg de man onmiddellijk om zijn identiteitspapieren en die haalde de man uit het verdachte voertuig.” De man werd daarop gearresteerd. Het parket van Veurne vorderde het gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter besliste om de man verder aan te houden. De man verschijnt morgen voor de raadkamer.

21 ANPR-camera’s

“Op het grondgebied van onze zone zijn 21 ANPR-camera’s aanwezig”, vervolgt Hélène Ingels. “De ANPR-camera’s filmen in real time en nemen van elk voertuig dat ons grondgebied binnenrijdt een foto. Naast de nummerplaat registreren deze camera’s ook het merk, kleur, type en volume van de wagen. Verdachte voertuigen worden in een nationale databank opgenomen. Indien een verdacht voertuig onze politiezone binnenrijdt, worden wij hiervan meteen op de hoogte gesteld. Onze ploegen gaan onmiddellijk op pad om dit voertuig en inzittenden te onderscheppen.”