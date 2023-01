Politie Westkust komt tussenbeide voor inbraak en twee diefstallen in De Panne en Koksijde

Politie Westkust kreeg woensdag drie aangiftes binnen waarbij het een keer ging om een inbraak in een woning en tweemaal om winkeldiefstallen. De politie kwam telkens tussenbeide.

De eerste aangifte liep woensdagmiddag binnen rond 15.30 uur. Toen werd ingebroken in een woning in de Egelantierlaan in De Panne. De onbekende verdachte sloeg een ruit in van de keuken en betrad vermoedelijk via de opening de woning. Verschillende kamers werden doorzocht en enkel de televisie werdt uit de woning meegenomen. De politie onderzoekt de zaak.

Harde schijf

Even na 18 uur werd een winkeldiefstal gemeld in de Zeelaan in Koksijde. Een man uit Boom werd door de winkeldetectieve betrapt op de diefstal van een externe harde schijf. De man werd meegenomen naar het politiebureel voor de verdere afhandeling.

Twintig minuten later werd een nieuwe winkeldiefstal gepleegd, dit keer in de Zeelaan in De Panne. Een man uit De Panne had gepoogd een aantal goederen ter waarde van 15 euro stelen. Hierbij bood hij enkel goederen aan van 5 euro maar werd door de winkelverantwoordelijke betrapt. De politie stelde een pv op. (JH)