Politie Westkust komt tussenbeide bij twee diefstallen in Koksijde

De politie Westkust kreeg zondag en maandag telkens een melding van een diefstal in Koksijde. In een winkel kon een dievegge betrapt worden.

De uitbater van een winkel in de Strandlaan in deelgemeente Sint-Idesbald belde zondagmiddag de politie op toen ze een verdachte vrouw de zaak zagen binnenwandelen. Die vrouw had op 13 december al een winkeldiefstal gepleegd. De winkelverantwoordelijke stelde toen vast dat ze een aantal zaken gestolen had, zoals een zeephouder, een zeeppomp en een tandenpoetsbeker).

Toen ze zondag opnieuw binnenstapte werd de politie verwittigd. De 51-jarige vrouw uit Liedekerke erkende tegenover de politiediensten de eerdere diefstal en stemde er mee in om het nadeel direct te betalen.

Zondagavond werd dan werd een elektrische step gestolen in de Zeelaan in Koksijde. Rond 21.20 uur nam een tot op heden onbekende man een niet afgesloten elektrische step weg van op het voetpad aan een handelszaak. Een getuige zag de onbekende wegrijden op de step. Het gaat volgens de getuige en de politie om een man met getinte huidskleur van ongeveer 1m70 groot, met zwart middellang haar, tussen 18-22 jaar oud en slank. Hij droeg een zwarte jas type Michelin met zwarte broek en donkere schoenen. De politie stelde een pv op. (JH)