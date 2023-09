Politie Westkust kan na samenwerking met Franse politie gestolen bestelwagen onderscheppen

De politie Westkust is er samen met de Franse collega’s in geslaagd om donderdag een gestolen bestelwagen te onderscheppen. Dat gebeurde net over de Franse grens. “Dit bewijst de uitstekende samenwerking tussen onze zone en de Franse Police Nationale”, zegt Hélène Ingels van Westkust.

Het ging om een bestelwagen met Duitse nummerplaten dat donderdag op het grondgebied van zone Westkust reed en getraceerd kon worden als gestolen. “Op donderdag 31 augustus werden we ingelicht dat een gestolen voertuig zich op het grondgebied van politiezone Westkust bevond en de weg verderzette richting Frankrijk”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust.

“Ons politieteam wachtte de bestelwagen op aan de autosnelweg in Adinkerke en volgde in een anonieme wagen het voertuig tot aan de Franse grens. Tegelijkertijd stonden we in rechtstreeks contact met de Franse Police Nationale die op hun beurt de bestelwagen net over de grens opwachtte en kon tegenhouden. Dankzij de snelle communicatie en vlotte samenwerking en uitstekende samenwerking met Franse Police Nationale en het snelle schakelen van ons team werd de gestolen bestelwagen onderschept.” (JH)