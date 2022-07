Politie Westkust houdt nachtcontrole na vandalisme aan strandcabines… en klist meteen twee verdachten

De laatste dagen en week werden opnieuw verschillende feiten van vandalisme gepleegd aan strandcabines. Het gaat helaas om een jaarlijks terugkerend fenomeen. De politie Westkust besliste daarom dat de nachtploeg even controle ging uitvoeren… en kon na enkele minuten al twee vandalen betrappen.

In een week tijd werden minstens vijftien strandcabines beschadigd door vandalen in Oostduinkerke. Vorig weekend waren dat er twaalf in een nacht. Telkens werden de sloten afgekraakt en de deuren over geplooid en gooiden de vandalen de inhoud van de strandcabines op het strand. Of er ook iets gestolen werd, was niet meteen duidelijk.

Enkele dagen later werden nog eens drie strandcabines bezocht door vandalen. Telkens vonden de feiten plaats in dezelfde buurt rond het openluchtzwembad. De politie Westkust besloot daarom om mee preventief op te treden en de nachtploeg trok daarom in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 2 uur naar de plaats van de feiten. Dat leidde na enkele minuten meteen tot resultaat. “De patrouille was pas ter plaatse op de Zeedijk in Oostduinkerke aan de strandcabines wanneer ze geluiden horen van krakend hout”, meldt politie Westkust. “Onmiddellijk konden ze bij drie beschadigde strandcabines twee jongeren aantreffen. De twee verdachten gaven onmiddellijk de feiten toe en waren bereid om de schade te vergoeden. Ze hadden getracht de gesloten deuren van de strandcabines open te trekken, waardoor er schade werd toegebracht.”

Er werd een pv opgesteld. Wellicht volgen er nog controles. (JH)