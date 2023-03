Politie waarschuwt voor inbraken tuinhuizen: “Vaak blijken ze niet gesloten”

Politiezone Arro Ieper waarschuwt voor een recente trend van diefstallen uit tuinbergingen.

“De voorbije weken hadden we een aantal inbraken en inbraakpogingen in tuinhuizen en tuinbergingen in onze politiezone”, klinkt het. “De meest recente diefstallen situeren zich in een aantal buitenwijken van Ieper.”

Het bericht werd verspreid via de leden van het buurtinformatienetwerk (BIN). “Een dergelijk fenomeen kan zich altijd verplaatsen. Regelmatig blijken de tuinhuizen of de toegang tot de tuin niet gesloten. Fietsen en werkmateriaal vormen altijd een gegeerde buit.”

Een grote week geleden werden fietsen gestolen uit een fietsenstalling in een tuin aan de Capucienenstraat in Ieper. “Uiteraard zijn we geschokt, verdrietig en gefrustreerd, maar vooral machteloos”, klonk het bij de getroffen familie, die op sociale media een oproep deed om uit te kijken naar de gestolen fietsen op straat en online.

De politiezone vraagt om bij verdacht gedrag onmiddellijk contact op te nemen met hun diensten via het telefoonnummer 057/23.05.00. (TP)