Politie waarschuwt voor inbraken in bestelwagens

De politiezone Vlas vestigt de aandacht op enkele recente diefstallen van kostbaar werkmateriaal in Kortrijk, waarbij dieven telkens probeerden toe te slaan in werkcamionettes.

In de nacht maandag 3 op dinsdag 4 januari werd ingebroken in een bestelwagen in de Hugo Verriestlaan in Kortrijk. De daders sloegen een ruit in en geraakten zo in het voertuig. Er werden minstens zes dure elektronische en hydraulische werktuigen (waarvan een paar schuurmachines) gestolen.

Diezelfde nacht probeerden dieven ook in te breken in een bestelwagen in de Guldensporenlaan. Ze wilden het slot forceren maar slaagden niet in hun opzet.

De politie is bezig met het onderzoek en vraagt aan iedereen die meer info heeft over deze feiten om contact op te nemen. Iedereen die verdachte gedragingen of een verdacht voertuig ziet, kan meteen de politiezone VLAS alarmeren door het nummer 1701 te bellen. “Je belt beter een keer te veel dan te weinig”, zegt Thomas Detavernier, adviseur communicatie en woordvoerder.

Nuttige tips

Hij geeft ook enkele nuttige preventietips tegen diefstal uit voertuigen mee:

* Laat nooit kostbare zaken (zichtbaar) in het voertuig liggen

* Neem indien mogelijk zoveel mogelijk materiaal mee wanneer je het voertuig na je werkdag verlaat

* Indien je geen materiaal kan meenemen, leg alles steeds uit het zicht, zorg voor een extra beveiliging van het werkmateriaal én aan de sloten van de bestelwagen

* Parkeer het voertuig op een goed zichtbare of (indien mogelijk) beveiligde plaats

* Hou identificatiefiches van je werkmateriaal bij

* Fotografeer en label alle kostbare werkmaterialen die in je voertuig aanwezig zijn