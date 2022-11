Politie waarschuwt voor diefstal van katalysator van auto’s

De politiezone Vlas vestigt de aandacht op nieuwe feiten van diefstal van de katalysator bij 5 wagens die geparkeerd stonden in Kortrijk en Kuurne.

Vijf feiten gebeurden afgelopen maand in de Burgemeester Danneelstraat, Burgemeester Gillonlaan, Oudenaardsesteenweg en Izegemsestraat in Kortrijk en in de Brugsesteenweg in Kuurne. De auto’s die van hun katalysator bestolen werden, stonden telkens langs de straat geparkeerd (4) of op een heel toegankelijke parking (1).

Het stelen van katalysatoren is geen onbekend fenomeen voor politiediensten. Een katalysator bevindt zich onderaan de auto en is het deel van de uitlaat dat ervoor zorgt dat de schadelijke uitlaatgassen gefilterd en zo minder schadelijk worden.

De katalysator wordt gestolen omdat hij edelmetalen bevat die een bepaalde waarde hebben op de illegale markt. Het stelen zelf kan zeker niet helemaal onopgemerkt gebeuren want men moet onder het voertuig kruipen en de katalysator afslijpen. Voor het slachtoffer betekent dit een dure herstellingskost.

Oproep tot getuigen en alertheid

De politiezone VLAS vraagt dat iedereen die meer info zou hebben over deze feiten, of bepaalde verdachte gedragingen heeft gezien, dit meldt via 1701@pzvlas.be. De feiten doen zich vooral ’s avonds en ’s nachts voor.

Ben je dus plots getuige van een verdachte bestelwagen die vlak naast of achter een auto parkeert en waarbij een persoon onder die auto kruipt, of hem zelfs opkrikt, om er zogezegd aan te ‘werken’, aarzel dan niet en bel meteen naar de politiezone VLAS via 1701. Het gaat meestal om tijdstippen dat mensen geen ‘reparatie- of onderhoudswerken’ meer uitvoeren aan hun auto die buiten staat.

Het onderzoek naar de daders loopt. Ook in naburige politiezones werden inwoners het slachtoffer van dergelijke katalysatordiefstallen.

Deze aandachtsvestiging zal ook uitgestuurd worden naar alle SAVE- en BIN-netwerken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.