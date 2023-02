Politie vindt tal van gestolen spullen in huis van 38-jarige Palestijn in Diksmuide: de man werd ondertussen aangehouden

In de Colruyt van Diksmuide werd woensdag in de late middag een 38-jarige man betrapt op een winkeldiefstal. De man, een Palestijn, bleek verschillende verpakkingen batterijen, earbuds, tabak en chocolade gestolen te hebben. Omdat er vermoedens waren dat hij nog diefstallen op zijn conto had, werd bij hem thuis een huiszoeking gehouden. De vermoedens bleken te kloppen want binnen werd ‘een heel assortiment’ van gestolen spullen ontdekt. De man werd opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste hem aan te houden.

Woensdag rond 17.45 uur werd de 38-jarige man betrapt in de Colruyt van Diksmuide, op de hoek van de Rijkswachtstraat met de Esenweg. De man werd tegengehouden door een winkeldetective en had verschillende pakken batterijen, earbuds, tabak en chocolade gestolen. De politie werd erbij gehaald en de man werd gearresteerd.

Er waren sterke vermoedens dat de man nog diefstallen gepleegd had en daarom werd het parket verwittigd. Er werd toestemming gegeven om bij de man een huiszoeking uit te voeren. Ver moest daarvoor niet gegaan worden want de man, een 38-jarige Palestijn die beweert uit Libanon te komen en hier erkend vluchteling is, woont vlakbij in de Esenweg.

Assortiment gestolen spullen

Bij hem thuis werden de vermoedens bevestigd. Er werd ‘een heel assortiment’ van wellicht gestolen spullen gevonden. Gaande van tal van kledij, parfum, elektronica, multimedia en batterijen. De man had van niks nog etiketten liggen en dus is er het vermoeden dat alle spullen gestolen zijn. Hij zou nog in winkels op dezelfde Esenweg hebben toegeslagen, onder andere in de Lidl.

De man, die omwille van zijn gedrag en het feit dat hij al eens een vals rijbewijs op zak had en dus gekend is bij de politie, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besliste hem aan te houden. Er komt nu een verder onderzoek naar de gestolen spullen. (JH)