Politie vindt tal van gestolen goederen bij Libanees thuis: “Ik stal omdat mijn hoofd dat zei”

Een 38-jarige man van Libanese afkomst uit Diksmuide riskeert 1 jaar cel voor verschillende winkeldiefstallen. Nadat hij in de Lidl betrapt werd vond de politie bij hem thuis tal van gestolen uurwerken, parfum en juwelen. “Ik weet niet waarom ik steel. Ik steel enkel omdat mijn hoofd dat vraagt”, verklaarde A.A.

Op 21 februari van dit jaar werd de politie opgeroepen naar de Lidl in Diksmuide. A.A. was er de winkel binnen gegaan en vulde twee zakken vol gestolen spullen. Die zette hij vervolgens ter hoogte van de kassa. “Hij rekende enkel een pak koekjes en fruitsap aan en wou wegstappen met de zakken maar werd betrapt”, sprak de procureur. “Uit onderzoek bleek dat hij al zesmaal eerder had gestolen in de Colruyt van Diksmuide. Hij stal telkens kleine dingen maar die een grotere waarde hadden en makkelijk doorverkocht konden worden. Bij hem thuis werden vervolgens nog tal van gestolen parfum, juwelen, uurwerken en airpods. Ik vraag 1 jaar cel en 800 euro boete.”

Omdat er twijfels waren of A.A wel of niet geestesgestoord was werd een psychiater aangesteld. Die oordeelde dat de man alles maar veinsde. “Dat is verrassend”, zegt zijn advocaat. “Want hij kreeg wel degelijk de diagnose in Libanon. En hij verklaart nu zelf bij u dat hij niet eens weet waarom hij de spullen steelt. Niet om door te verkopen. Gewoon, omdat zijn hoofd hem dat vraagt. Weet u dat de man zelfs schrik heeft om te gaan winkelen uit sociale angst?” Er werd een straf met uitstel gevraagd. Vonnis op 13 juni. (JH)