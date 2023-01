Politie vindt ‘s nachts gesloten bestelwagen naast E403 in Torhout maar van bestuurder geen spoor

In de gracht naast de E403 in Torhout werd donderdagnacht een bestelwagen aangetroffen in de gracht. Van de bestuurder was geen spoor meer.

Het was rond 3.30 uur toen een voorbijganger passeerde op de E403 ter hoogte van de afrit van Torhout richting Brugge. In de gracht bleek een bestelwagen te liggen, nog goed zichtbaar vanaf de snelweg. De passant verwittigde de hulpdiensten waarna de wegpolitie en de brandweer ter plaatse snelden. Eenmaal ter plaatse bleek het om een bestelwagen te gaan met Belgische nummerplaten. De motor van het voertuig lag stil en de bestelwagen zelf bleek afgesloten. Er werd ter plaatse gezocht of er een eventuele bestuurder kon aangetroffen worden maar de korte zoektocht leverde niets op.

De wegpolitie vorderde een takelwagen op om de bestelwagen uit de gracht te halen. De brandweer plaatste de nodige signalisatie waardoor de rechterrijstrook even afgesloten was. Dat leverde geen verkeershinder op. De politie ging daarna op zoek naar de identiteit van de bestuurder. Waarom die de bestelwagen ’s nachts liet liggen in de gracht is niet duidelijk. (JH)